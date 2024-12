カシオ計算機は同社の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の雑誌『THISTIME magazine by G-SHOCK』を創刊し、12月12日より全世界のG-SHOCK STOREおよび一部G-SHOCK取扱店で配布する。THISTIME magazine by G-SHOCK『THISTIME magazine by G-SHOCK』では、「クリエイターの日常やカルチャー」にフォーカスし、「G-SHOCK」のアイデンティティ/腕時計の必要性/時間の大切さを、アートワーク/インタビュー/映像を通して表現する。発行は年2