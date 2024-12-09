¤«¤ï¤¤¤¤¡ß¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥­¥é¥­¥é²¦»ÒÍÍ¥·¥ç¥Ã¥ÈMrs. GREEN APPLE¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃ´Åö¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?Åß¤Î¥­¥é¥­¥é²¦»ÒÍÍ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ß·¤Ï4Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö2024 FNS²ÎÍØº× Âè1Ìë¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤­¤¢¤²¤ª¤Ç¤³´Ý½Ð¤·¥Ø¥¢¤Ç¡¢¶»¸µ¤Ç¥ê¥Ü¥ó·ë¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢É¡¤Î¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¹