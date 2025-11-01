緑内障は、視神経が障害を受けて視野が狭くなり、放置すると失明のリスクもある目の病気です。初期段階では症状がほとんどなく、気付いた段階で症状が進行しているケースもあるそうです。今回は緑内障の原因について「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生にうかがいました。 監修医師：庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック） 防衛医科大学校卒業。その後、防衛医科大