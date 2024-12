メビウスは12月6日に、ピクセルの16BIT風カンフーアクション「焔龍聖拳シャオメイ」の、Steam版の配信を開始している。対応OSはWindowsで、価格は1980円。なお、発売から2週間は発売記念セールとして、30%オフの1386円で購入できる。「焔龍聖拳シャオメイ」のメインビジュアル」(c)PIXEL CO., LTD All Rights Reserved.Developed&Published by mebius.●中潟憲雄氏によるFM音源風のクールなサウンドも必聴「焔龍聖拳シャオ