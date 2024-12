「第39回ゴールデンディスクアワード」が第2次アーティストラインナップを公開した。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋で“ほろ酔い”状態12月9日、ゴールデンディスクアワード事務局は「1月4日にDAY6、ILLIT、aespa、1月5日にNOWADAYS、SEVENTEEN、IVE、ENHYPEN、GFRIEND、ウギ((G)I-DLE)、iznaが出演する」と明らかにした。1月4日に出演するDAY6は、「ゴールデンディスクアワード」初出演だ。『Time of Our Life』『You Were B