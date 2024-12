X(旧Twitterのオーナーであるイーロン・マスク氏のAI企業・xAIが提供するAIチャットボット「Grok」が、Xの無料ユーザー向けに利用可能になっています。さらに、画像生成AIである「Aurora」が、月額有料のプレミアムプラン会員向け機能として2024年12月7日(土)に追加されました。X’s Grok AI chatbot is now available to all users - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/6/24314860/x-grok-ai-chatbot-available-all-user