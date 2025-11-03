緑内障治療で後悔しないためには、最新の検査機器と知見を持つ眼科選びが重要です。視野検査やOCT検査を活用し、特に正常眼圧緑内障やレーシック経験者は注意が必要です。「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生に解説していただきました。 監修医師：庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック） 防衛医科大学校卒業。その後、防衛医科大学校病院専門研修医、行定病院眼科