インドのフィンテック企業・Paytmが、決済サービス・PayPayの株式2億7920万ドル(約418億円)相当をソフトバンクに売却することを発表しました。Paytm arm to sell Stock Acquisition Rights in Japan's PayPay for Rs 2,364 crore - Times of Indiahttps://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/paytm-arm-to-sell-stock-acquisition-rights-in-japans-paypay-for-rs-2364-crore/articleshow/116071392.cmsPaytm se