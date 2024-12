Microsoftは12月4日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、「Windows 11バージョン24H2」の提供対象デバイスを拡大したと伝えた。これまで積極的な機能更新を希望してこなかったユーザーに対しても、更新プログラムの提供を開始する。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn.