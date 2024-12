東京・渋谷のコミュニティコーヒーショップ「Good good not bad(グッドグッドノットバッド)」の2号店が12月7日(土)、京都・四条木屋町にオープン。街中の癒しスポット“高瀬川”を眺めながら、コーヒーやスイーツが楽しめますよ。渋谷発のコミュニティコーヒーショップ「Good good not bad」「Good good not bad」は東京・渋谷で、さまざまなカルチャーをミックスして発信しているコミュニティコーヒーショップです。店名の「G