FACTの自主企画イベント<ROCK-O-RAMA 2015>(11月20日@渋谷O-EAST)でラストライヴを行い、最後はステージ上でメンバーが涙を浮かべる展開となり…筆者も忘れられない一日となった。あれから9年の月日が流れ、FACTが<REDLINE ALL THE FINAL>にて復活! 彼らが音楽シーンから消えた空白の9年間にファンになった人もいるだろう。◆ライブ写真話は少し飛ぶけれど、BRING ME THE HORIZONの最新作『POST HUMAN: NeX GEn』にPaledusk