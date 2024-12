2日間に渡った<REDLINE ALL THE FINAL>もいよいよ終盤戦。パンパンに膨れ上がり、移動どころか身動きすらなかなか取れないREDLINE STAGEに登場するのはHEY-SMITHだ。SEから物凄い歓声とクラップが起こり、スタミナを振り絞って向かってくる観客へ向けてまず放つのは「Living In My Skin」から「I'm In Dream」という、景気が良すぎる幕開け。ステージ上のメンバーも、初っ端から全力でアガる観客も、どちらもホントに1曲目なのか