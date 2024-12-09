¥¢¥Ö¥À¥ÓGP·è¾¡¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëRB¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡á¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎF1¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè24Àï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¤Ï8Æü¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿RB¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï12°Ì¤À¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉôÌçÁí¹ç12°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬º£µ¨¡¢ÄÌ»»¤È¤â¤Ë4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÏÀ½Â¤¼ÔÉôÌç¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁí¹çÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£2