¡ÚAZ-09 ¥¸¥§¥Î¥¶¥¦¥éー¡Û 12·î4Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï 2025Ç¯7·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¿·¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡Ê¥Æ¥£ー¥¹¥Ñー¥¯¡Ë¡×¤è¤ê¥¾¥¤¥É¤Î¥àー¥Ó¥ó¥°¥­¥Ã¥È¡ÖADVANCED Zi¡×¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹·¿¥¾¥¤¥É¡Ö¥¸¥§