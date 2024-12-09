¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/09¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Îº£¿¹çýÌí¤È¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¤¬¡¢12·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×2¡¦3¹çÊ»¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡ÉÈ¯¤Î£×¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤Ç¡¢µ±¤«¤·¤¤¥Ú¥¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×2À¤ÂåGP¡¦¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÌ©Ãå¢¡¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡É2À¤ÂåGP¡¢¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÌ©Ãåº£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡É2À¤Âå¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬