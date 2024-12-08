¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¸·¤·¤¤º£µ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£7Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¸ø¼°Àï14»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¡ÈÁ°²ó²¦¼Ô¡É¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£¤·¤«¤·¡¢10·î30Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊEFL¥«¥Ã¥×¡Ë4²óÀï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤ÎÇÔÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¸ø¼°Àï5Ï¢ÇÔ¤ÈÂç¼ºÂ®¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë12·î4Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©