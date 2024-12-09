ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤ÎÅìÉðÅì¾åÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤ÇºòÇ¯12·î¡¢ÃËÀ­¤ËÀþÏ©¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·ÅÅ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï8Æü¡¢ÃËÀ­¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÅÚÌÚ·úÀß²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥à¥¨¡¼·úÁõ¡×¡ÊÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡ËÂåÉ½¤Îº´¡¹ÌÚ³ØÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤éÃË4¿Í¤ò»¦¿Í¤È´Æ¶Ø¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ§ÀÚ=2023Ç¯12·î21Æü¸á¸å6»þ57Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÆÁ´Ý£´ÃúÌÜ¡¢Ä¹ºÊ¾¼ÌÀ»£±ÆÃËÀ­¤Ï¼«¤é¼×ÃÇµ¡¤ò¾å¤²¤ÆÆ§ÀÚÆâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤Ï¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì