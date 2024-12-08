¡Ú¥Ñ¥ê¡á°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï£¸Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤¬¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Ë¿Ê·³¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¥¢¥µ¥É¡ÊÂçÅýÎÎ¡Ë¤Ïµî¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤â¤Ï¤äÈà¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢¤¬¥·¥ê¥¢¤Ë´Ø¿´¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤¬¸¶°ø¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÎÁÐÊý¤ËÂ¿Âç¤Êµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÄ¾¤Á¤ËÄäÀï¤·¡¢¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤­¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï