¢£12·î6Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ùepisode07¤Ç¹çÎ®¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿3¿Í ¡ÚÆ°²è¡Ûº£¹¾ÂçÃÏ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§¡ÖAnthem¡×¥À¥ó¥¹ timelesz¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¡¢timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimeleszproject¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë4¼¡¿³ºº¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î3¿Í¡¢º£¹¾ÂçÃÏ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§¤Î¡ÖAnthem¡×¡Êtimelesz¡Ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ùepisode07¤¬12·î6Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®