Image: ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ì¥ë¥ä ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊºâÉÛ¤ÏÊØÍø¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¤¬µç¶þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ÎÊÝ´É¤¬¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Èº¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Image: ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ì¥ë¥ä ¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºâÉÛ¤ÎÉÔÊØ¤µ²ò