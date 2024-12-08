É×ÉØ¶¦Æ¯¤­¤¬2023Ç¯¤Ë1200ËüÀ¤ÂÓ¤òÄ¶¤¨¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Î¤ª¤è¤½3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢É×ÉØ¤È¤â¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á4³äÄøÅÙ¡£ÊÝ°é½ê¤ÎÀ°È÷¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¡¢¤Þ¤¿°é»ùµÙ²Ë¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖºÊ¤â¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¡¢²È·×¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ ¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÀ¸³èÈñ¤Ï·î5Ëü±ß¤À¤±¡£¼ýÆþ¤âÃù¶â³Û¤âÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤ÈëÌ©¼çµÁ¤ÎÉ×¤¬¡¢»ä¤Ë±£¤ì¤ÆµÁÊì¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¾×·â¤Ê¤¼¤¢