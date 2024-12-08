µð¿Í¤ÎÀô·½ÊåÅê¼ê¤¬£¸Æü¡¢ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ»Ô¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤è¤¦Ç½ÅÐ¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Éü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÀÐÀî¡¦¶âÂô½Ð¿È¤Ç¡¢£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ïµ¢¾ÊÀè¤ÎÁÄÉãÊìÂð¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Ìó£²£µ£°¿Í¤Î»ùÆ¸¤È¸òÎ®¤·¡ÖËÍ¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢£±ÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÀªÅê¼ê¡¢Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡¢ÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°