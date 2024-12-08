È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬¼«È¯Åª¤Ë¼­Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¶¥Ï¥í¥ïÊóÆ»´±¤Ï8Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ÏÈ¿ÂÎÀ©ÇÉÉðÁõÀªÎÏ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡¢¼«¤éÂçÅýÎÎ¿¦¤ò¼­Ç¤¤·¡¢¹ñ³°¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤Î¸å¤í½â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥µ¥É»á¤¬¸½ºß¤É¤³¤Ë