Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£¸Æü¡¢Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ëµª°Ñ°÷²ñ¤ÈÌò°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢Î¥ÅÞ´«¹ð½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£±ÊÌî»ÔÄ¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±²ñ¤Î¿ù¹¾Í§²ð´´»öÄ¹¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤ò¼õÍý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÊÌî»ÔÄ¹¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤Î½÷À­¤«¤é·«¤êÊÖ¤·À­Åª´Ø·¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¡¢£µ£°£°Ëü±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ëÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£´Æü¤Ë¹Ëµª°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢±ÊÌî»ÔÄ¹¤Ï½ÐÀÊ¤»¤º¡£Æ±ÅÞ¤Ç£²ÈÖÌÜ