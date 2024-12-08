¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¹¤ß¤ì¤Ï¥Ñ¥ÑÍ§¡¦ÅçÅÄ¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤ÊÀÜ¿¨¤ËÇº¤ß¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¼«±Ò¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¡¦µ×Èþ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£ÅçÅÄ¤Ï¤¹¤ß¤ì¤Î²È¤ËÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÅçÅÄ¤¬¤¹¤ß¤ì¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁ°¤ÎºÊ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Á÷·Þ¤ÏÉ×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅçÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·¸¤âµ×Èþ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅçÅÄ¤Ïµ×Èþ¤¬¼«