¼¡²ó¤Î¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ½ê¤Ï12·î15Æü(Æü)21»þ¡Á21»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡£À»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬ËÜµ¤¤ÇË¡Î§ÁêÃÌ¡ªÇ­ÀåÀ÷Ã«¾­ÂÀ¤¬Ç®¤¹¤®¤ëÎÁÍý¤Ç¥ä¥±¥É¡ªÅ¹¤«¤éÂ»³²Çå½þ¼è¤ì¤ë¡©¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é29Ï¢¾¡¡ª¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¡ª¡ÚMC¡Û°æ¾åË§Íº¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¢¨50²»½çÇòÀÐËã°áÀ÷Ã«¾­ÂÀÃæÃ«½á¿ÍÆ£ËÜÈþµ®¾¾»³¥±¥ó¥¤¥ÁÅìÌî¹¬¼£¸åÆ£µ±´ðÂìÂô¥«¥ì¥ó¡ÚÊÛ¸î»Î¡ÛËÌÂ¼À²ÃË½»ÅÄÍµ»Ò¶¶²¼Å°µÆÃÏ¹¬É×¡Ú¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Û»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó