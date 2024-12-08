¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï£¸Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬¥·¥ê¥¢¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÅýÎÎ¤ò¼­Ç¤¤·¡¢¥·¥ê¥¢¤ò½Ð¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥É»á¤ÏÊ¿ÏÂÅª¼êÃÊ¤Ç¸¢ÎÏ¤ò°Ü¾ù¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ïª³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ï°ìÏ¢¤Î¶¨µÄ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏªÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ³ÆÀªÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÅª¼êÃÊ¤òÊü´þ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÐÎ©¤òÀ¯¼£Åª¼êÃÊ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£