¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿ºî²È¡¦ËåÈø¥æ¥¦¥«»á¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ËåÈø»á¤Ï£¶Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·£Ò£²£µ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£´£°ºÐ¶á¤¯¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ·ë¹½¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£±ê¾å¤ò¼õ¤±¤ÆËåÈø»á¤Ï¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¡Ø¾¦ÃÌ¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤ë²ñ