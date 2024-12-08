Á´Éô¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡ãREDLINE¡ä¤Ø¤Î´¶¼Õ¤À¤È¸ø¸À¤·¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ø¥ô¥£¤µ¤ÇBEGINNING STAGE¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬Fear, and Loathing in Las Vegas¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Minami(Key, Scream Vo)¤ÈSo(Clean&Scream Vo, Prog)¤¬Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È´ÑµÒ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤°¤é¤¤µ¤¹ç¤¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¿©¤é¤ï¤»¤ë¡ÖReturn to Ze