ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ê¤ß¤«¤ß¤»¤ó¤»¤¤¡Ë¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å9¡§00¡Ë¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î¡ÈÆüÍË·à¾ì¼ç±é¡É¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÙÆâ¤Ç¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î¾ðÊó¤¬½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ºäÅíÍû¡õ¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÁ÷¤ëËÜºî¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤­¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2