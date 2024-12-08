Âè1°Ì¤¦¤ªºÂÆâ¤Ê¤ëÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ÆÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡ª Îø°¦¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¡£Ä¾´¶¤ä´¶¼õÀ­¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ê¤ëÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Ä¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤ä³Ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤äº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤Ç²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¥±¥¢¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿´¿È¤Î