ÍÄÃÕ±à¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ëÌ¼¡¦¥µ¥¯¥é¤¬¡¢±à¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£É×Â¦¤ÎÁÄÊì¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÄÊì¤«¤é¤â¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤«¤é¤â¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ê¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥é¤Îµï¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¥æ¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤òÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢µÁÊì¤Ï¥µ¥¯¥é¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤âÃå¿®¤ÏÌÄ¤êÂ³¤±¡¢¥µ¥¯¥é¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µÁÊì¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï