¡Ö»°¿Á»Íµ¨¡¦Îó¼Ö¤Çð¡À¾¾Ê¤òÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢ð¡À¾¾ÊÊõ·Ü»Ô¤ÈÞÏÆî»Ôß®´Ø¸©¤ò·ë¤Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¹æ¡×¤¬ºÇ¶á¡¢Ìó400¿Í¤ÎÎ¹µÒ¤ò¾è¤»¤Æ¡¢Êõ·Ü±Ø¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢´ØÃæÊ¿¸¶¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¹æ¡×¡ÊY800/801¹æ¡Ë¤Ï¡¢Êõ·Ü»Ô¤Èß®´Ø¸©¤Î´Ö¤òÁÐÊý¸þ¤Ç±¿¹Ô¤·¡¢Ä«¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢Àµ¸áÁ°¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£Êõ·Ü±Ø¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀ¾°Â±Ø¤äÎ×ß®±Ø¡¢²Ú»³±Ø¤Ê¤É8±Ø¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢ß®´Ø±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£±èÀþ¤Î·Ê¾¡ÃÏ30¥«½ê°Ê¾å¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ