8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎJ1À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¡¢2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢3°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¡£3°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï½é¾º³Ê½éÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3-1¤Ç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¹­Åç¤âµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤â3-1¤ÇÇÔÀï¡£