£¸Æü¸á¸å£°»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß£±ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»£±£³£´¹æ¤Ç¡¢³ùÁÒ»Ô´ØÃ«¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê£¶£³¡Ë¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î»ÙÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£²»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æ£Âô½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤ÎÄ¾Àþ¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢»ÙÃì¤ËÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£