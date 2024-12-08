¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£´¡×¡Ê£¸Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£±£´²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÌäÂê»ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢£Ó£Á£Ô£Ï£Ò£Õ¤òÁê¼ê¤Ë»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë·àÅª¤Ê£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¹Â¸ý»á¡£»î¹ç¸å¡¢£Õ£Æ£Ã¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄï¡¦³¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè