¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Í­Æ¯Í³Èþ»Ò¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍ­Æ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢6Æü¤Ë»àµî¤·¤¿½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¸µÉ×¤ÎÄÔ¿ÎÀ®»á¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸¡»à·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ö·ïÀ­¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢»à°ø¤Ï¡ÖÆþÍáÃæ¤ÎÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÍá¤Ë¤è¤ëÂÎ²¹¡¢·ì°µ¾å¾º¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿¡£Í­Æ¯¥¢¥Ê¤Ï