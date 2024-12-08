½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÎÂè£´£·²ó¡Ö°¥¤·¤¯¤È¤â¡×¤¬£¸Æü¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢¹õÌÚ²Ú±é¤¸¤ë¸»ÎÑ»Ò¤¬ºÇ¸å¤ËÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎºÇ½ª²ó¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤¿¤Á¤Ï°Û¹ñ¤Î³¤Â±¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¼þÌÀ¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÀºËÉÜ¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Ò¤í¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æµþ¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¡£µþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ£¸¶¾´