¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£´¡×¡Ê£¸Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£±£´²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£²£°£°Àï°Ê¾å¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ëÃÏ²¼³ÊÆ®µ»½¸ÃÄ¡¦»°²ÏËëÉÜ¤ÎÁíÂç¾­¡¢¥Ò¥í»°²Ï¤¬¡¢¸µ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤ÇÇ¯¾¦£³£°²¯±ß¤Î¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ëÇë¸¶Íµ²ð¤ò±äÄ¹È½Äê£µ¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥´¥ó¥°¤«¤é¥Ò¥í»°²Ï¤¬²Ì´º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ÆÂÇ·âÀï¤òÅ¸³«¡£Çë¸¶¤Ï½³¤ê¤Ç¥Ò¥í»°²Ï¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ·¤Ó¹þ