¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë47¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë1É¼¤º¤Ä³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏÊýÉ¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¿¹»³´´»öÄ¹¡ÖÁíÍý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©1É¼47É¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¤È¡£³Æ¸©¤ÎÅÞ°÷¤Î¿ô¤ò¤ä¤Ï¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¿¹»³´´»öÄ¹¤ÏÃÏÊýÉ¼¤ÎÈæ½Å¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý