¢£King & Prince¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡ÖWOW¡×¤ÈKinKi Kids¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤òÈäÏª ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing & Prince¤Î¥­¥åー¥È¤Ê¡Øwith MUSIC¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③ 12·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øwith MUSIC¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿King & Prince¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¤½¤Î¸å¤í¤Ç±ÊÀ¥¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À