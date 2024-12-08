°ËÀª¸¶·Ù»¡½ð¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë£¸Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»ÔÂç»³¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èµÜ¥±Ã«¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î½÷À­¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¥®¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö³°¤Ë½Ð¤Æ¥¿¥¤¥ä¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£²»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£°ËÀª¸¶½ð¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÂç»³°¤É×Íø¿À¼Ò¤ÎÎ×»þÃó¼Ö¾ìÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¡£½÷À­¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤ÎÉ×¤È±¿Å¾¤òÂå¤ï¤ë¤¿¤á¼Ö³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·