¡Ö¡È¤¢¤ë¿·¶½½»ÂðÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ä´°µÎÏ¤È×ÖÅÙ¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¾×·â¤Î¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤ÈÊ¹¤­¡¢»×¤ï¤º¾è¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬¤ÎÉ÷³Ê¡ª4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹¾¸ýÍÎ²ð¤È¤Ï¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÃ¯¤«¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ç¡Ù¤¬12·î8Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ËÃÑ¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¿¿ºêÍº°ì¡Ê¹¾¸ý¡Ë¤ÏÀ¯¼£²ÈÈë½ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦Ì¼¤ò¼º¤¦¡£¸½ºß¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¡¢Ìµ´¶