¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢Àîºê£³¡Ý£±Ê¡²¬¡×¡Ê£¸Æü¡¢£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à£â£ù£Æ£õ£ê£é£ô£ó£õ¡ËÀîºê¤¬Ê¡²¬¤Ë²÷¾¡¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤ÎÀîºê¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤òÍ­½ª¤ÎÈþ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Àîºê¤ÏÁ°È¾£¸Ê¬¤Ë£Æ£×¾®ÎÓ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò£Ç£Ë¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¡¢£Í£Æ²ÈÄ¹¤¬º¸Â­¤Ç¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£²ÈÄ¹¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ë¶î¤±´ó¤êÊúÍÊ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±£²£·Ê¬¤Ë¤Ï¡¢£Í£Æ»³ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁê¼ê£Ç£Ë¤¬¤³¤Ü