»Ò¤É¤â¤¬Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈºâÉÛ¤ÎÉ³¤ò¤­¤Ä¤¯·ë¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂ©»Ò¤¬¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃëÂå¤¬¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ3,000±ß¤Û¤ÉÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÍ·¤Ó¤Ë