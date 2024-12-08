J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÍèµ¨´ÆÆÄ¤ËJ1Ä®ÅÄ¤Î¶âÌÀµ±¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¡Ê43¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¶â»á¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ËÅö»þJ2¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¡¢Ä»À´¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç»ØÆ³¤·¡¢¸½Ê¡²¬¤Î¾¾²¬Âçµ¯¤é¤ò°éÀ®¡£18Ç¯10·î¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç¼­Ç¤¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥«¥Ç¥ó¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç»Ø´ø¤¹¤ë¤È¡¢19Ç¯5·î¤ËºÆ¤Ó½¢Ç¤¤·¤Æ21Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Åö»þJ2¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢J1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£