¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤Ï7Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¤¤¤¸¤á¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤äÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ï«Æ¯Éô¡ÊÏ«Æ¯¾Ê¡Ë¤Î¿¦°÷¤¬Àè·î¤ËÄ£¼ËÆâ¤Ç¼«»¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬È¯Ã¼¡£ÅÞ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð3Àé¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤é¤ÏÏ«Æ¯ÉôÄ£¼ËÁ°¤Ë½¸¹ç¡£¼ç¤Ë¡ÖÈ¿¤¤¤¸¤á¡×´ØÏ¢Ë¡¤ÎÎ©Ë¡¢¦·Ù»¡´±¡¦¾ÃËÉ´±¤ÎÃÄ·ë¸¢¤ÎÇ§²Ä¢¦ÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÊÝ¸î¨¡¤Î»°¤Ä¤ÎÁÊ¤¨¤òÀ¼¤Ë¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÁíÅýÉÜ¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥­¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤¤¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢ÅÞ¤¬½àÈ÷¤·¤¿Íê