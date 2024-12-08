Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤«¡¼¡¼¡£Î¹¤Ï¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Î¹¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÄáÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÅßÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Î¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ã¯¤«¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ç¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Î¹Àè¤ÎÉ÷·Ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤â°ìÃÊÍî¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨