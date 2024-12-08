¥·゙¥§¥à¥¹¥È¡¼¥ó¿Íµ¤¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤¤¤¨¤Ï゙¤³¤Á¤é¡£¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖNUDO¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖPomellato Together¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¼«Í³¤ä°¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·゙¥§¥à¥¹¥È¡¼¥ó¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤Æ゙¿Íµ¤¤Î¡ÖNUDO¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥È゙¤Æ゙¸ÄÀ­¤òÉ½¸½¤Æ゙¤­¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥ß¥Ë