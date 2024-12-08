²¦Ä«Ê¸³Ø¤Î·æºî¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¸ÅÊ¸¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¸ÅÅµºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢1¾Ï¤º¤Ä´Ê·é¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè33¾Ï¡ÖÆ£Î¢ÍÕ¡Ê¤Õ¤¸¤Î¤¦¤é¤Ð¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»ç¼°Éô¡Ø¸»»áÊª¸ì»°½½ÆóÄ¡Çß»Þ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡£¸»»á¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¡¦ÌÀÀÐ¤ÎÉ±·¯¤¬Âç¿Í¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡ª Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¸»»á¥Ñ¥Ñ¡Ø¸»»áÊª¸ìÆ£Î¢ÍÕ¡Ù